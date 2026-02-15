Wetter wird wechselhaft, frostig und unbeständig

Am Dienstag überwiegen im Norden Wolken und häufig schneit es. In tiefen Lagen ist auch Schneeregen dabei. Im Osten wechseln Sonne und Wolken mit nur einzelnen Schneeregenschauern. Gänzlich niederschlagsfrei und sonnig bleibt es alpensüdseitig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und kräftig. Mehr als null bis plus neun Grad werden tagsüber nicht erreicht.