Wetter wird wechselhaft, frostig und unbeständig

Nächste Woche sollten Sie Schal, Mütze und Handschuhe keinesfalls zu Hause lassen, denn das Wetter wird wieder frostig und unbeständig.
Am Montag steigt die Schneefallgrenze von Westen her auf 600 bis 1300 Meter, damit kommt es entlang der Alpennordseite vorübergehend zu Glatteisgefahr. Größere Sonnenfenster öffnen sich im Tagesverlauf in der Osthälfte Österreichs. Der Wind weht lebhaft bis schwach. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei null bis plus sieben Grad.
Am Dienstag überwiegen im Norden Wolken und häufig schneit es. In tiefen Lagen ist auch Schneeregen dabei. Im Osten wechseln Sonne und Wolken mit nur einzelnen Schneeregenschauern. Gänzlich niederschlagsfrei und sonnig bleibt es alpensüdseitig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und kräftig. Mehr als null bis plus neun Grad werden tagsüber nicht erreicht.
Am Mittwoch ziehen weitere Störungszonen über Österreich. Nach dem Abklingen letzter Schneeschauer in der Früh im Nordosten trifft tagsüber eine Warmfront ein und bringt der Westhälfte zunehmend Schneefall und Regen. Der Wind bläst mäßig bis eher windschwach. Frühtemperaturen: minus sieben bis plus eins Grad, Tageshöchsttemperaturen: plus eins bis acht Grad.
Mit dem nächsten Mittelmeertief wird die weitere Prognose unsicher. Am Donnerstag könnte es in Teilen Österreichs schneien und regnen.
Am Freitag setzt sich im Tagesverlauf voraussichtlich sonniges Wetter mit mäßigem Wind durch. Minus zehn bis minus eins Grad werden in der Früh erwartet, im Verlauf des Tages werden minus eins bis plus sechs Grad erreicht.
