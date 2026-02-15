Herbert S. (23) verschwand mit grauem Fiat Punto

Herbert S. (23) aus dem steirischen Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ist seit Mittwoch spurlos verschwunden. Die Bevölkerung wird ersucht, Hinweise zu seinem Verbleib der Polizei zu melden.
Schon wieder wird jemand aus der Steiermark vermisst. Am Mittwochabend, 11. Februar, fuhr Herbert S. gegen 19.30 Uhr mit seinem grau lackierten Fiat Punto von zu Hause weg, seitdem war der junge Stainzer nicht mehr gesehen. Die Landespolizeidirektion Steiermark und Österreich findet euch veröffentlichten nun einen Vermisstenaufruf.
Leider wissen wir bisher so gut wie nichts. Es gibt noch keine Hinweise zu seinem Verbleiben.
Ilse Probst, Pressesprecherin des Vereins Österreich findet euch
„Leider wissen wir bisher so gut wie nichts – es gibt noch keine Hinweise zu seinem Verbleiben“, sagt Ilse Probst, Pressesprecherin des Vereins. Der Vermisste ist 23 Jahre alt, hat dunkelbraune Haare und ist über 1,80 Meter groß. Er hat einen Oberlippenbart und auffällige Tattoos. „Sein Verschwinden ist absolut rätselhaft“, sagt Probst.
Jeder Hinweis kann helfen. Personen, die das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DL-682FE gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Stainz unter der Telefonnummer 059133-6112 melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.