Herbert S. (23) verschwand mit grauem Fiat Punto

„Leider wissen wir bisher so gut wie nichts – es gibt noch keine Hinweise zu seinem Verbleiben“, sagt Ilse Probst, Pressesprecherin des Vereins. Der Vermisste ist 23 Jahre alt, hat dunkelbraune Haare und ist über 1,80 Meter groß. Er hat einen Oberlippenbart und auffällige Tattoos. „Sein Verschwinden ist absolut rätselhaft“, sagt Probst.