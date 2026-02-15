Schnitzel-Semmel und Markenschoki: Dieb überführt

Erstklassigen Geschmack bewies ein 40-jähriger Mann am Samstagvormittag in Wien-Neubau als er beim Diebstahl von ganzen 44 Tafeln Markenschokolade erwischt worden war. Kurz zuvor hatte er noch eine Schnitzel-Semmel verschlungen – und auch die blieb unbezahlt.
Hoher Kakaoanteil, Schweizer Markenware – der Langfinger wusste offenbar, was gut schmeckt, als er 44 Tafeln Schokolade in seinen Rucksack wandern ließ. Polizeisprecherin Anna Gutt berichtete, dass es sich ausschließlich um hochpreisige Tafeln Schweizer Herkunft handelte.
Fäuste fliegen, Schoko-Dieb verliert Balance
Doch die Rechnung hatte er ohne die aufmerksamen Filialmitarbeiter gemacht. Als der 40-jährige Tschetschene den Kassabereich passieren wollte – und dabei sogar noch eine gestohlene Schnitzel-Semmel verdrückte – wurde er gestoppt. Ohne großes Theater leerte er provokant seinen Rucksack auf die Straße. Anschließend packte ihn doch die Wut: Er ballte die Fäuste und versuchte, einem Mitarbeiter einen Schlag zu verpassen. Dieser wich geschickt aus, der Dieb verlor das Gleichgewicht, stürzte und riss dabei einen weiteren Mann mit zu Boden. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber die Behandlung durch den Rettungsdienst ab.
Alle Schokotafeln sichergestellt
Als die Polizei eintraf, verhielt sich der Schokoliebhaber weiterhin aggressiv und machte erneut Anstalten, auf einen Beamten loszugehen. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen versuchten Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Für Schokoladenfans die gute Nachricht: Alle 44 Tafeln wurden sichergestellt.
