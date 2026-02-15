Schnitzel-Semmel und Markenschoki: Dieb überführt

Fäuste fliegen, Schoko-Dieb verliert Balance

Doch die Rechnung hatte er ohne die aufmerksamen Filialmitarbeiter gemacht. Als der 40-jährige Tschetschene den Kassabereich passieren wollte – und dabei sogar noch eine gestohlene Schnitzel-Semmel verdrückte – wurde er gestoppt. Ohne großes Theater leerte er provokant seinen Rucksack auf die Straße. Anschließend packte ihn doch die Wut: Er ballte die Fäuste und versuchte, einem Mitarbeiter einen Schlag zu verpassen. Dieser wich geschickt aus, der Dieb verlor das Gleichgewicht, stürzte und riss dabei einen weiteren Mann mit zu Boden. Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber die Behandlung durch den Rettungsdienst ab.