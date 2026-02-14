Russen verkaufen eigene Standortdaten an Ukrainer

Nicht kriegsentscheidend

Allerdings heißt das alles nicht, dass Russland den Krieg nicht weiterführen kann. Die Kommunikation zwischen den russsischen Einheiten ist zwar erschwert, die Verluste werden damit steigen. Dank des personellen Übergewichts hofft Moskau trotzdem, seinen langsamen, aber stetigen Vormarsch fortsetzen zu können. Für den Drohnenkampf an der Front setzt Russland allerdings bereits jetzt auf Glasfasertechnik. Die Drohnen hängen an einer Spule mit bis zu 50 Kilometer Glasfaserkabel und können so unabhängig von Funkstörungen ins Ziel gelenkt werden.