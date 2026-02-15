Scheib nach RTL: „Will nichts auf andere schieben“

Sie wolle definitiv „nichts auf andere schieben“, übernahm Julia Scheib die volle Verantwortung für den fünften Platz im Riesentorlauf. Die Enttäuschung war ihr im ORF-Interview trotzdem ins Gesicht geschrieben.
Kein Winken zu den Fans, kein Stehenbleiben – Julia Scheib verließ reflexartig den Zielraum, kaum dass sie im zweiten Durchgang die Ziellinie überquert hatte. Später erklärte sie im ORF: „Das tut mir für die Leute im Stadion leid. Normal gehört sich das nicht, gleich rauszufahren. Aber für mich war das heute sehr enttäuschend – bitte um Rücksichtnahme.“
Sieben Zehntel?
Ja, Julia Scheib war gezeichnet. Ganze sieben Hundertstel-Sekunden fehlten ihr auf eine Medaille. Und das nach dem Funk-Quirx im ersten Durchgang. Wegen eines, sagen wir, nicht optimalen Funkspruchs hatte sie die letzte Welle anders als geplant genommen. „Viel zu viel Richtung“, heißt es im Expertensprech. „Zu konservativ“ sei der Funkspruch ausgefallen, sagte Trainer Roland Assinger. Laut FIS-App habe sie das sieben Zehntel-Sekunden gekostet. Rein theoretisch wäre das Gold gewesen ...
Ja, das mit dem Funkspruch sei „nicht supergut gelaufen“, sagte Scheib, gab sich aber sofort diplomatisch: „Ich will nichts auf andere schieben. Jeder gibt sein Bestes. Wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team.“
„Zach“ sei der Nachmittag aber schon. Schließlich habe sie sich „auf Top-Niveau“ befunden, „ich habe mich auch mental stark und topfit gefühlt“. Ob das bei den nächsten Olympischen Spielen auch noch so sein wird?
