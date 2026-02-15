Scheib nach RTL: „Will nichts auf andere schieben“

Sieben Zehntel?

Ja, Julia Scheib war gezeichnet. Ganze sieben Hundertstel-Sekunden fehlten ihr auf eine Medaille. Und das nach dem Funk-Quirx im ersten Durchgang. Wegen eines, sagen wir, nicht optimalen Funkspruchs hatte sie die letzte Welle anders als geplant genommen. „Viel zu viel Richtung“, heißt es im Expertensprech. „Zu konservativ“ sei der Funkspruch ausgefallen, sagte Trainer Roland Assinger. Laut FIS-App habe sie das sieben Zehntel-Sekunden gekostet. Rein theoretisch wäre das Gold gewesen ...