„Die Nervosität ist für fünf Jahre aufgebraucht“

Funkspruch-Ärger um Scheib: Jetzt spricht Assinger
„Waren zu konservativ“
Nach dem bitteren vierten Platz auf der Normalschanze träumt Skispringerin Lisa Eder am Sonntag auf der „Großen“ von ihrem persönlichen Happy End.
Seit Sotschi 2014 sind die Skisprung-Mädels bei Olympia dabei, bei den jetzigen Winterspielen geht’s neben der Normalschanze heute in Predazzo erstmals auch auf der „Großen“ um Gold. „Wir sind alle sehr froh, dass wir diese Chance bekommen haben“, sagt Lisa Eder.
