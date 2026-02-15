Erinnerung an Kindheit am Berg: „Schönste Zeit“

Gut 80 Jahre nach seinem ersten Besuch betritt Helmut Satzinger wieder die Schwelle zur Johann-Waller-Hütte. Sonnenstrahlen fallen durch die kleinen Holzfenster, der Nebel der Stadt hat es heute nicht bis hier herauf geschafft. Für den 87-Jährigen ist es ein besonderer Moment: „Als kleiner Bub habe ich mit meinen Cousinen und meiner Tante viele Sommer in diesem Haus verbracht – für uns die schönste Zeit im Jahr.“