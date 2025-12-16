Diese Promille-Mythen geistern um den Punschstand!

Autsch! Real übersah Bayerns Super-Youngster Karl
Münchner im Glück
Don‘t drink and drive! Oder auf gut Deutsch: Wer trinkt, fährt nicht! So einfach könnte es sein. Trotzdem ereignen sich jährlich tausende Unfälle unter Alkohol-Einfluss. Weihnachtsfeiern und -märkte erhöhen derzeit die Gefahr – zumal sich am Punschstand hartnäckige Promille-Mythen halten. Wir räumen damit auf!
Laut einer kürzlich von Marketagent durchgeführten Studie verzichtet hierzulande bereits knapp jede/r Fünfte komplett auf Alkohol. Allein bei den Frauen ist es sogar jede Vierte! Gerade in der jungen Generation findet ein Umdenken statt, spielen Gesundheitsfragen eine größere Rolle. Wobei auch die „Boomer“ mehr und mehr zu alkoholfreien Alternativen greifen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.