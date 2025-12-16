Diese Promille-Mythen geistern um den Punschstand!

Laut einer kürzlich von Marketagent durchgeführten Studie verzichtet hierzulande bereits knapp jede/r Fünfte komplett auf Alkohol. Allein bei den Frauen ist es sogar jede Vierte! Gerade in der jungen Generation findet ein Umdenken statt, spielen Gesundheitsfragen eine größere Rolle. Wobei auch die „Boomer“ mehr und mehr zu alkoholfreien Alternativen greifen.