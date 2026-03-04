Heidi Bucher läuft bei der Junioren-WM zu Bronze

Keine Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung
Langläuferin Heidi Bucher hat ihrer Goldmedaille im Skating-Sprint bei der Nordischen Ski-WM der Juniorinnen und Junioren in Lillehammer eine Bronzemedaille hinzugefügt. Die 19-jährige Tirolerin musste sich am Mittwoch im 20-km-Massenstartrennen nur der Norwegerin Julie Sand-Hanssen und der Deutschen Luisa Dahlke beugen.
„Das bedeutet mir mindestens gleich viel wie die Goldmedaille im Sprint“, freute sich die Olympia-Teilnehmerin.
