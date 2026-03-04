„Jedes Mal betrogen“: Vidal schießt gegen Real

Arturo Vidal unterstellt Real Madrid, in den 16 Duellen, die der Chilene gegen die „Königlichen“ in seiner Karriere bestritten hatte, jedes Mal betrogen zu haben. Und der 38-Jährige geht noch weiter: „Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt.“
Ob mit Barcelona, Juventus Turin oder dem FC Bayern: Vidal weiß, wie es ist, gegen Real Madrid zu spielen. Dabei sind die Erinnerungen des Mittelfeld-Routiniers an die Duelle mit den Madrilenen nicht gerade die positivsten.
Vor allem das Champions-League-Viertelfinal-Duell zwischen Bayern und Real 2017 blieb Vidal besonders im Gedächtnis. Der 147-fache Teamspieler Chiles war im Rückspiel in der 84. Minute nach einem vermeintlichen Foul an Marco Asensio mit Rot-Gelb vom Platz geflogen. Wie die TV-Bilder zeigten, hatte Vidal den Spanier jedoch kaum berührt und den Ball gespielt. Dennoch musste der Bayern-Profi vom Platz, Real gewann in der Verlängerung mit 4:2.
VAR wegen Real?
Im Podcast „Enfocados Te Apuesto“ erhob Vidal, der mittlerweile in seiner Heimat bei Colo-Colo kickt, nun schwere Vorwürfe. „Jedes Mal, wenn ich gegen Real Madrid gespielt habe, bin ich betrogen worden“, so der Mittelfeld-Allrounder. „Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt. Es hatte vorher einfach zu viel Betrügereien gegeben.“ Ob der Video-Assistent-Referee tatsächlich wegen Real Madrid eingeführt wurde, darf bestritten werden, Vidals Lieblingsteam wird der spanische Hauptstadtklub jedoch bestimmt nicht mehr ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.