Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftige Anschuldigung

„Jedes Mal betrogen“: Vidal schießt gegen Real

Fußball International
04.03.2026 14:25
16 Mal spielte Arturo Vidal in seiner Karriere gegen Real Madrid.
16 Mal spielte Arturo Vidal in seiner Karriere gegen Real Madrid.(Bild: AFP/CHRISTOF STACHE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Arturo Vidal unterstellt Real Madrid, in den 16 Duellen, die der Chilene gegen die „Königlichen“ in seiner Karriere bestritten hatte, jedes Mal betrogen zu haben. Und der 38-Jährige geht noch weiter: „Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt.“

0 Kommentare

Ob mit Barcelona, Juventus Turin oder dem FC Bayern: Vidal weiß, wie es ist, gegen Real Madrid zu spielen. Dabei sind die Erinnerungen des Mittelfeld-Routiniers an die Duelle mit den Madrilenen nicht gerade die positivsten.

Vor allem das Champions-League-Viertelfinal-Duell zwischen Bayern und Real 2017 blieb Vidal besonders im Gedächtnis. Der 147-fache Teamspieler Chiles war im Rückspiel in der 84. Minute nach einem vermeintlichen Foul an Marco Asensio mit Rot-Gelb vom Platz geflogen. Wie die TV-Bilder zeigten, hatte Vidal den Spanier jedoch kaum berührt und den Ball gespielt. Dennoch musste der Bayern-Profi vom Platz, Real gewann in der Verlängerung mit 4:2.

VAR wegen Real?
Im Podcast „Enfocados Te Apuesto“ erhob Vidal, der mittlerweile in seiner Heimat bei Colo-Colo kickt, nun schwere Vorwürfe. „Jedes Mal, wenn ich gegen Real Madrid gespielt habe, bin ich betrogen worden“, so der Mittelfeld-Allrounder. „Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt. Es hatte vorher einfach zu viel Betrügereien gegeben.“ Ob der Video-Assistent-Referee tatsächlich wegen Real Madrid eingeführt wurde, darf bestritten werden, Vidals Lieblingsteam wird der spanische Hauptstadtklub jedoch bestimmt nicht mehr ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.03.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Arturo Vidal
Barcelona
Real MadridJuventus TurinFC Bayern München
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
444.489 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.008 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
356.369 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3504 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
1990 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1790 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Fußball International
Heftige Anschuldigung
„Jedes Mal betrogen“: Vidal schießt gegen Real
Irans Fußball-Frauen
„Besorgt und traurig!“ Stürmerin kämpft mit Tränen
Frage des Tages
Soll der Iran von der WM ausgeschlossen werden?
Brasilianer emotional
Neymar: „Heute ist einer meiner traurigsten Tage“
Jetzt im Achtelfinale
„Großartig!“ Cup-Märchen von Underdog geht weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf