„Jedes Mal betrogen“: Vidal schießt gegen Real

VAR wegen Real?

Im Podcast „Enfocados Te Apuesto“ erhob Vidal, der mittlerweile in seiner Heimat bei Colo-Colo kickt, nun schwere Vorwürfe. „Jedes Mal, wenn ich gegen Real Madrid gespielt habe, bin ich betrogen worden“, so der Mittelfeld-Allrounder. „Wegen Real Madrid wurde dann der VAR eingeführt. Es hatte vorher einfach zu viel Betrügereien gegeben.“ Ob der Video-Assistent-Referee tatsächlich wegen Real Madrid eingeführt wurde, darf bestritten werden, Vidals Lieblingsteam wird der spanische Hauptstadtklub jedoch bestimmt nicht mehr ...