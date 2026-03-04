Binnen fünf Jahren: Familien zahlen 920 Euro mehr

Unterschiede zwischen Männern und Frauen nach Klischee

Neben der Region und der Haushaltsgröße gibt es zudem noch auffallend große Ausgaben-Unterschiede zwischen den Geschlechtern – ganz nach dem Klischee: Gegenüber dem Durchschnitt lassen Männer gleich 89 Prozent mehr fürs Auto springen. Bei Alkohol bzw. Tabak sind es 80 Prozent, beim Wirtshausbesuch 60 Prozent. Frauen greifen hingegen bei Körperpflegeprodukten gleich um 187 Prozent und für Kleidung bzw. Schuhen um 53 Prozent tiefer in die Tasche. Allerdings sind sie auch bei Ausgaben für Bildung (87 Prozent) oder Gesundheit (81 Prozent) weit voran.