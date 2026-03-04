Ex-Anwalt angeklagt: Was passierte mit Mietauto?

Im Wiener Landl muss ein ehemaliger Rechtsanwalt auf der Anklagebank Platz nehmen. Er soll ein gemietetes Auto nicht zurückgegeben haben. Im Prozess stellt sich heraus, dass seine Ehefrau da wohl eine größere Rolle gespielt haben dürfte. Die 32-Jährige sitzt außerdem in U-Haft, weil sie unter anderem einen Einbruch in die Kanzlei ihres Mannes fingiert haben soll.
Tagtäglich ging der Pensionist im Grauen Haus ein und aus. Am Mittwoch hat er aber eine andere Rolle im Landl – der ehemalige Rechtsanwalt ist Angeklagter. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft Wien vorgeworfen, ein gemietetes Auto nicht zurückgegeben zu haben. Aus strafrechtlicher Sicht stellt das eine Veruntreuung dar.
SUV für Ehefrau angemietet
Das ist dem Juristen auch bestens bewusst, sein Schwerpunkt lag im Strafrecht. Doch ganz so simpel habe es sich nicht zugetragen. „Meine Frau hat im Dezember 2024 einen Unfall gehabt und ihr Auto hat einen Totalschaden gehabt.“ Schnell musste ein neues her. Der einfachste Weg: Der Ex-Anwalt mietete einen Peugeot SUV. „Den Mietvertrag hab‘ ich ständig verlängert.“ Seine Frau brauchte den Wagen länger als gedacht.
„In Community rennt man nicht gleich zur Polizei“
Dann die böse Überraschung. „Was sie mir nicht gesagt hat, ist, dass dieses Auto entwendet wurde“, formulierte der Jurist dubios. Seine um einiges jüngere Frau habe den Peugeot einem Bekannten geborgt, der habe das Mietauto dann nicht mehr zurückgegeben. „Ich wollte, dass das Auto zurückgegeben wird. Meine Frau hat gesagt, sie kümmert sich darum.“ Eine Anzeige bei der Polizei machte der Pensionist nicht: „Da sie in einer russisch-tschetschenischen Community ist. Da rennt man nicht gleich zur Polizei.“
Ehefrau sitzt wegen fingiertem Einbruch in U-Haft
Brisant: Mitte Jänner wurde die 32-Jährige in Untersuchungshaft genommen. Sie soll einen Einbruch in die Kanzlei ihres Mannes fingiert und 75.000 Euro aus einem Tresor erbeutet haben. Außerdem habe sich die Frau selbst als Juristin ausgegeben und von Klienten Vorauszahlungen kassiert. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Ärgerlich für mich ist, dass der Mann, der das Auto an sich genommen hat, sich an praktisch keine Verkehrsregeln gehalten hat.
Ehemaliger Rechtsanwalt als Angeklagter
Währenddessen kämpfte der ehemalige Rechtsanwalt mit massiven gesundheitlichen Problemen, mehreren Operationen und Überlastung. Dem Verbleib des gemieteten Autos sei er deswegen nicht mehr aktiv nachgegangen, bezahlt hätte er aber stets. Seine Kanzlei verlor er schließlich Ende 2025, genau wie seine Eintragung bei der Rechtsanwaltskammer.
Am 5. Juni 2025 konnte es von der Polizei sichergestellt werden – mit einer kaputten Scheibe. „Ärgerlich für mich ist, dass der Mann, der das Auto an sich genommen hat, sich an praktisch keine Verkehrsregeln gehalten hat.“ Fast täglich trudeln Strafverfügungen bei dem Wiener ein. Im Strafprozess gibt es jedenfalls einen nicht rechtskräftigen Freispruch. Eine Bereicherung sieht die Richterin nicht, die Mietrate habe er außerdem bezahlt. Wie es mit seiner Frau weitergeht, bleibt offen …
