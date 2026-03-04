Ex-Anwalt angeklagt: Was passierte mit Mietauto?

SUV für Ehefrau angemietet

Das ist dem Juristen auch bestens bewusst, sein Schwerpunkt lag im Strafrecht. Doch ganz so simpel habe es sich nicht zugetragen. „Meine Frau hat im Dezember 2024 einen Unfall gehabt und ihr Auto hat einen Totalschaden gehabt.“ Schnell musste ein neues her. Der einfachste Weg: Der Ex-Anwalt mietete einen Peugeot SUV. „Den Mietvertrag hab‘ ich ständig verlängert.“ Seine Frau brauchte den Wagen länger als gedacht.

„In Community rennt man nicht gleich zur Polizei“

Dann die böse Überraschung. „Was sie mir nicht gesagt hat, ist, dass dieses Auto entwendet wurde“, formulierte der Jurist dubios. Seine um einiges jüngere Frau habe den Peugeot einem Bekannten geborgt, der habe das Mietauto dann nicht mehr zurückgegeben. „Ich wollte, dass das Auto zurückgegeben wird. Meine Frau hat gesagt, sie kümmert sich darum.“ Eine Anzeige bei der Polizei machte der Pensionist nicht: „Da sie in einer russisch-tschetschenischen Community ist. Da rennt man nicht gleich zur Polizei.“