Keine Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung

Hintergrund der Entscheidung sind nach Angaben des IPC logistische Gründe – vor allem mit Blick auf die langen Reisezeiten zwischen den Wettkampforten Mailand, Cortina und Tesero sowie Verona. Viele Delegationen hätten wegen anstehender Wettkämpfe am folgenden Tag keine Athletinnen und Athleten zur Feier entsandt, hieß es. So hatte etwa Österreich angekündigt, sein vorgesehenes Fahnenträger-Duo Veronika Aigner und Markus Salcher lediglich per Video zuzuschalten.