Betreiber pleite: Steht Lokal jetzt vor dem Aus?

Wieder ein Insolvenzfall in Tirol – wieder in der Gastrobranche: Der Betreiber eines Lokals in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ist in die Pleite geschlittert – ein Gläubiger stellte einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens. Drei Mitarbeiter sind betroffen.
Am Mittwoch sei über das Vermögen des Betreibers des Telfer Lokals „Bar Coco Loco“ ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass der Betreiber seinen „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.
KSV von 1870
Gläubiger brachte Antrag ein
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht“, so der KSV von 1870 weiter.
Drei Mitarbeiter von Pleite betroffen
Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen könne, werde sich zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.“
Laut Angaben des Betreibers seien derzeit drei Mitarbeiter in der Bar beschäftigt, davon zwei in Teilzeit.
Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell keine seriösen Angaben machen lassen, so der Kreditschutzverband abschließend.
