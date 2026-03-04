Rapid-Fans wollten Polizeisperre durchbrechen

Die Polizei befürchtete ein Aufeinandertreffen mit dem Anhang der Salzburger – wohl nicht ohne Grund, weil zwischen den Fans beider Klubs seit Jahrzehnten eine ausgeprägte Rivalität besteht. Die Beamten zogen eine Sperrkette ein. Mehrfach wollten die Rapidfans diese durchbrechen, die Exekutive verhinderte das auch durch Einsatz von Körperkraft. Nachdem die Grün-Weißen aufgegeben hatten, stellten die Beamten fest, dass ein Streifenwagen beschädigt wurde und ein Kennzeichen fehlte.