Rapid-Fans wollten Polizeisperre durchbrechen

Nach dem Zweitligaspiel zwischen SK Rapid II und dem SV Austria Salzburg am Dienstagabend im Allianz-Stadion hat der Anhang der Hütteldorfer laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger einmal mehr für Ausschreitungen gesorgt. Nachdem bereits während des Spiels sowohl im Heim- als auch im Gästesektor verbotene pyrotechnische Gegenstände abgebrannt worden waren, versammelten sich etwa 100 Heimfans im Stadion und bewegten sich geschlossen in Richtung Linzer Straße.
Die Polizei befürchtete ein Aufeinandertreffen mit dem Anhang der Salzburger – wohl nicht ohne Grund, weil zwischen den Fans beider Klubs seit Jahrzehnten eine ausgeprägte Rivalität besteht. Die Beamten zogen eine Sperrkette ein. Mehrfach wollten die Rapidfans diese durchbrechen, die Exekutive verhinderte das auch durch Einsatz von Körperkraft. Nachdem die Grün-Weißen aufgegeben hatten, stellten die Beamten fest, dass ein Streifenwagen beschädigt wurde und ein Kennzeichen fehlte.
