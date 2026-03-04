Kanzler Kickl: Wie würde Österreich aussehen?

Die Regierung gibt sich zufrieden, doch die ganz großen Brocken, wie die Reformen bei Pensionen und im Gesundheitssystem, lassen nach wie vor auf sich warten. Für Herbert Kickl ist die Sache hingegen klar: Er spricht im „ZiB 2“-Interview von einem „verlorenen Jahr“ für Österreich und sparte im Interview nicht mit scharfer Kritik.