Diane Kruger verbietet ihrer Tochter Social Media

Diane Kruger (49) zeigt sich als Mutter bei einer Sache strikt. „Meine Tochter weiß: Bis 16 darf sie kein Social Media haben. Ich diskutiere das auch mit ihr nicht“, sagte die deutsche Schauspielerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
„Bis jetzt akzeptiert sie das ohne Debatten“, verriet Kruger, die am Dienstagabend in Paris in einem kunstvollen Gold-Kleid glänzte, weiter. Ihre Tochter Nova, die sie gemeinsam mit Partner Norman Reedus aufzieht, ist allerdings auch erst sieben Jahre alt.
Bei Bildschirmzeit „nicht so streng“
Die Familie pendelt dem Bericht zufolge zwischen ihren Wohnorten in den USA und in Frankreich.
In Sachen Bildschirmzeit ist Kruger nach eigenen Worten weniger streng: „Wir waren nie wirklich strikt damit, und Nova legt heute von sich aus den Computer weg, wenn wir essen“, erzählt der Hollywoodstar.
Dass sie da eine Ausnahme mache, hat auch einen guten Grund, so Kruger: „Mein Mann und ich sind aber auch Schauspieler. Ich möchte auch, dass meine Tochter Filme anschaut, weil ich es kulturell wichtig finde – natürlich passende für ihr Alter.“
