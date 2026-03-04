Regierung kündigt zwei weitere Rückholflüge an

Babler: „Angriffe völkerrechtswidrig“

Vizekanzler Andreas Babler sah die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region, die Angriffe Israels und der USA auf den Iran sah er im Hinblick auf das Völkerrecht allerdings kritisch: „Das Regime im Iran tritt Menschenrechte mit Füßen. Der Iran an sich und das Regime haben die Unterstützung von Terrororganisationen auch in der Region gepflegt. Und natürlich sind wir der Meinung, dass so ein Regime keine Atomwaffen besitzen sollte. Daher kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn sich einige mit der Argumentation des Völkerrechts schwertun. Aber es ist dennoch wichtig, zu betonen, dass die Angriffe gegen den Iran völkerrechtswidrig sind.“