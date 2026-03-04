Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Donnerstag

Regierung kündigt zwei weitere Rückholflüge an

Innenpolitik
04.03.2026 12:44
Zwei AUA-Maschinen werden morgen Österreicher aus Saudi-Arabien und dem Oman rückholen.
Zwei AUA-Maschinen werden morgen Österreicher aus Saudi-Arabien und dem Oman rückholen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Die Bundesregierung hat am Mittwoch nach dem Ministerrat zwei weitere Rückholflüge für Österreicher in der krisengebeutelten Golfregion angekündigt. Zwei AUA-Maschinen werden am Donnerstag am Nachmittag bzw. am Abend aus Saudi-Arabien und dem Oman abheben. Leichte Differenzen in der Regierung gibt es übrigens um die Frage des Völkerrechts im Kontext der Angriffe von Israel und den USA auf den Iran. 

0 Kommentare

Nach wie vor befinden sich rund 17.000 Österreicherinnen und Österreicher in der Region, davon rund 1400 Reisende. Ein erster Rückholflug aus dem Oman ist bereits am Mittwoch angesetzt, zwei weitere Maschinen sollen am Donnerstag starten, wie die Regierung verkündete. Jene AUA-Maschine aus Riad ist für 300 Personen vorgesehen, die aus Maskat für 180. Starten werden die Flugzeuge am Donnerstag um 18.05 Uhr (Riad) und 16.40 Uhr (Maskat) Richtung Wien. Ausreisewillige werden mit Bussen aus den Emiraten dorthin gebracht.

Wien fordert 48-stündige Feuerpause
Außenministerin Beate Meindl-Reisinger (NEOS) sagte nach dem Ministerrat, man habe bereits Kontakt mit Vertretern des Irans und Israels aufgenommen und eine 48-stündige Feuerpause gefordert, um die österreichischen Staatsbürger sicher ausfliegen zu können: „Wir ersuchen die Österreicherinnen und Österreicher in der Region, mit ihren Reisenveranstaltern oder den Fluglinien Kontakt aufzunehmen. Der Luftraum ist zwischendurch immer wieder offen. Wenn Sie ein Ticket und die Möglichkeit zur Ausreise haben – nutzen Sie diese bitte unbedingt!“

Die Karte zeigt die Zahl der in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens registrierten österreichischen Reisenden am 3. März. Die meisten befinden sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gefolgt von Oman und Katar. In Israel, in Saudi-Arabien und in Jordanien sind es rund 100. Quelle: BMEIA.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte die Wichtigkeit internationaler Kontakte. Man sei im intensiven Austausch, um die Lage richtig bewerten zu können. So habe er bereits Telefonate mit den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Zypern geführt, aber auch mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Mariano Grossi.

Was die Sicherheitslage im Land angehe, so sei der Innenminister angewiesen, diese im Auge zu behalten. Man habe den Schutz gefährdeter Einrichtungen wie Botschaften verstärkt. Stocker trifft am Nachmittag außerdem den Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch: „Derzeit ist alles friedlich und ich hoffe, dass es so bleibt. Konkret zeigt sich keine Bedrohung.“

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin ...
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Energieversorgung: „Sind gut gerüstet“
In der Frage der Energieversorgung betonte der Kanzler, dass nur vier Prozent des Ölhandels für die EU wird über die Straße von Hormus abgewickelt würden: „Wir haben strategische Reserven für Öl und Gas, bei letzterem sind wir mit 36 Prozent in den Speichern gut gerüstet. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich die Preissituation weiter entwickelt.“ Die Bundesregierung hat allerdings in der Vergangenheit durch die Aufnahme von Energie in die Preisgesetze dafür gesorgt, dass man die Möglichkeit habe, einzugreifen, wenn sich die Dinge verändern sollten.

Babler: „Angriffe völkerrechtswidrig“
Vizekanzler Andreas Babler sah die Gefahr eines Flächenbrandes in der Region, die Angriffe Israels und der USA auf den Iran sah er im Hinblick auf das Völkerrecht allerdings kritisch: „Das Regime im Iran tritt Menschenrechte mit Füßen. Der Iran an sich und das Regime haben die Unterstützung von Terrororganisationen auch in der Region gepflegt. Und natürlich sind wir der Meinung, dass so ein Regime keine Atomwaffen besitzen sollte. Daher kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn sich einige mit der Argumentation des Völkerrechts schwertun.  Aber es ist dennoch wichtig, zu betonen, dass die Angriffe gegen den Iran völkerrechtswidrig sind.“

Lesen Sie auch:
Zahlreiche Urlauber sind derzeit in Dubai gestrandet.
Urlauber gestrandet:
„Die Hotelkosten werden nun doch nicht übernommen“
04.03.2026
krone.at-Liveticker
NATO fing Rakete ab ++ 1000 Tote seit Kriegsbeginn
04.03.2026

Außenministerin Meinl-Reisinger sagte dazu, man habe prinzipiell kein Interesse an Eskalation und Destabilisierung der Region – „etwa dadurch, dass Iran völlig unprovoziert arabische Staaten in der Golfregion attackiert“. Man müsse alles daran setzen, zu Diplomatie und Verhandlungen zurückzukehren, so Babler, der Wien als Verhandlungsort ins Treffen brachte: „Wir haben in Wien schon einmal ein Nuklearwaffenabkommen erfolgreich verhandelt – auch wenn es dann leider torpediert wurde. Aber als neutrales Land können wir hier unseren Beitrag leisten.“ 

Bundeskanzler Stocker wollte sich bei der Völkerrechtsfrage nicht ganz so festlegen wie seine Regierungskollegen: „Jede Rechtsordnung braucht einige Kriterien, damit sie wirksam sein kann, darunter auch die Zusage aller Beteiligten, diese einzuhalten. Das Völkerrecht soll eine regelbasierte Ordnung sichern, aber in der Effizienz ist noch Luft nach oben.“ Stocker betonte, das Völkerrecht werde „oft gebrochen und immer wieder wird dann versucht, mit Erklärungen die eigenen Handlungen in Einklang zu bringen“: „Hier besteht Bedarf an Mechanismen, damit die Umsetzung funktioniert.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
04.03.2026 12:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Saudi-ArabienOmanUSAIranRiadWienKatarIsraelJordanienVereinigte Arabische Emirate
BundesregierungNEOS
MinisterratRegierungBundeskanzler
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
443.939 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
410.594 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
355.089 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3502 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
2545 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1634 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Innenpolitik
Streit um Öl-Pipeline
Viktor Orbáns „Beweisfotos“ und „Röntgenblick“
Am Donnerstag
Regierung kündigt zwei weitere Rückholflüge an
Vorwurf aus Moskau:
Ukraine weitet Kampfzone auf das Mittelmeer aus
In Nordsee abgefangen
Belgien fordert 10 Mio. Kaution für Russen-Tanker
Kaum Frauen an Spitze
Heimische Politik noch immer fest in Männerhand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf