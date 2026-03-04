Diebin stahl Futter aus Spendenbox für Katzen

Eine Unbekannte griff am vergangenen Samstag bei einem Supermarkt in Korneuburg (NÖ) in die Spendenbox eines Tierschutzvereins und nahm gleich mehrere Futterpackungen mit. Nun wird Anzeige erstattet.
„Wie dreist kann man nur sein?“, fragt man sich bei der Pfötchenhilfe Mistelbach. Denn der Verein wurde Opfer eines äußerst gemeinen Diebstahls. Eine Frau hatte bei einem Supermarkt in Korneuburg Katzenfutter gestohlen, das für die Tierschützer gesammelt worden ist. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie sie mit den Armen durch die Einwurföffnung der Spendenbox greift, um möglichst viele Packungen zu ergattern.
„Wir hätten ihr etwas gegeben“
Der Filialleiter hat nach Sichtung der Videos sofort den Katzenschutzverein kontaktiert. „Es ist ihm sofort komisch vorgekommen, weil wir ja das Schloss öffnen können und nicht hineingreifen müssen“, erklärt Obfrau Renate Wimmer. Die Diebin werde man nun auf jeden Fall anzeigen. „Sie hätte sich gerne bei uns melden können, wir lassen keine Katzen hungern und hätten ihr Futter gegeben. Aber bestehlen lassen wollen wir uns nicht“, betont Wimmer.
