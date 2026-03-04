Diebin stahl Futter aus Spendenbox für Katzen

„Wir hätten ihr etwas gegeben“

Der Filialleiter hat nach Sichtung der Videos sofort den Katzenschutzverein kontaktiert. „Es ist ihm sofort komisch vorgekommen, weil wir ja das Schloss öffnen können und nicht hineingreifen müssen“, erklärt Obfrau Renate Wimmer. Die Diebin werde man nun auf jeden Fall anzeigen. „Sie hätte sich gerne bei uns melden können, wir lassen keine Katzen hungern und hätten ihr Futter gegeben. Aber bestehlen lassen wollen wir uns nicht“, betont Wimmer.