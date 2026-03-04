Stuhec in Fassa voran, Hütter beste ÖSV-Athletin

Keine Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung
Paralympics
Cornelia Hütter hat am Mittwoch im ersten Training für die beiden Weltcup-Abfahrten am Freitag und Samstag in Val di Fassa mit Rang sieben für das beste ÖSV-Ergebnis gesorgt.
Die Bronzemedaillengewinnerin im Super-G bei den Olympischen Spielen wies auf die Tagesschnellste, die Slowenin Ilka Stuhec, einen Rückstand von 0,87 Sekunden auf.
Stuhec bewältigte die Strecke in 1:22,92 Minuten. Nach Torfehlern landeten Nina Ortlieb und Mirjam Puchner auf den Rängen neun und 13.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.