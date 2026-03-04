U-Boot-Angriff
Iranisches Schiff vor Küste Sri Lankas versenkt
Laut US-Angaben sind seit Kriegsbeginn bereits 17 iranische Kriegsschiffe zerstört worden. Unter den angegriffenen Zielen sei auch das einsatzfähigste iranische U-Boot gewesen. Der Chef des US-Regionalkommandos CENTCOM gab am Mittwoch bekannt, dass die USA die gesamte iranische Marine-Flotte versenken möchten. Unterdessen wurde ein iranisches Schiff vor der Küste Sri Lankas angegriffen.
Über das Ausmaß der Schäden und die Zahl der Opfer herrscht noch Unklarheit. Wie Reuters aus Kreisen der sri-lankischen Marine und des Verteidigungsministeriums erfuhr, gelten mindestens 101 Menschen als vermisst. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, 78 weitere seien verletzt worden. Das Schiff sei nach einem mutmaßlichen U-Boot-Angriff gesunken. Wer der Angreifer war, ist noch unklar. Beim zerstörten Schiff soll es sich Medienberichten zufolge um den Zerstörer IRIS Dena handeln.
Küstenwache Sri Lankas reagierte auf Notruf
Ein Sprecher der Marine wies die Angaben zu den Vermissten jedoch zurück. Der Bericht, wonach das Schicksal von 101 Menschen unklar sei, sei unzutreffend, sagte der Sprecher. Die Marine habe 32 Verletzte gerettet, die nun im Krankenhaus behandelt würden. Ein Insider beharrte dagegen auf den hohen Opferzahlen: „Nach aktuellem Stand wurden 79 Menschen gerettet und ins Krankenhaus gebracht.“ Einer von ihnen sei schwer verletzt. „Wir gehen davon aus, dass 101 weitere Personen vermisst werden.“
Außenminister Vijitha Herath bestätigte im Parlament lediglich den Einsatz, nannte aber keine Details zu möglichen Todesopfern. Die Marine habe um 6 Uhr morgens auf einen Notruf reagiert und Rettungsmaßnahmen eingeleitet.
