Iranisches Schiff vor Küste Sri Lankas versenkt

Küstenwache Sri Lankas reagierte auf Notruf

Ein Sprecher der Marine wies die Angaben zu den Vermissten jedoch zurück. Der Bericht, wonach das Schicksal von 101 Menschen unklar sei, sei unzutreffend, sagte der Sprecher. Die Marine habe 32 Verletzte gerettet, die nun im Krankenhaus behandelt würden. Ein Insider beharrte dagegen auf den hohen Opferzahlen: „Nach aktuellem Stand wurden 79 Menschen gerettet und ins Krankenhaus gebracht.“ Einer von ihnen sei schwer verletzt. „Wir gehen davon aus, dass 101 weitere Personen vermisst werden.“