„Für Gold würde ich auch zwei Zähne opfern“

Jetzt heißt es Zähne zeigen! Zubeißen! Endlich geht’s um was auf dem ewigen Eis von Kagran! Nach 48 Spielen im Grunddurchgang der ICE Hockey Liga starten die Vienna Capitals heute in die Pre-Play-offs. Dass der Gegner ausgerechnet Fehervar heißt, birgt doppelte Brisanz.