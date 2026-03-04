„Für Gold würde ich auch zwei Zähne opfern“

Keine Athleten als Fahnenträger bei der Eröffnung
Die Vienna Caps starten am Mittwoch gegen Fehervar in das Pre-Play-off der ICE Hockey Liga. Die Bilanz unter Headcoach Kevon Constantine lässt auf einen Erfolg hoffen. Der Kanadier Simon Bourque vermisst indes vier seiner Kauwerkzeuge.
Jetzt heißt es Zähne zeigen! Zubeißen! Endlich geht’s um was auf dem ewigen Eis von Kagran! Nach 48 Spielen im Grunddurchgang der ICE Hockey Liga starten die Vienna Capitals heute in die Pre-Play-offs. Dass der Gegner ausgerechnet Fehervar heißt, birgt doppelte Brisanz.
