Ein Witz! Wir sind in Lustig-Studie nur Mittelmaß

„Kennen Sie den schon? Kommt eine Frau zum Arzt ...“ Wie oft haben Sie diesen Anfang eines Witzes schon gehört? Dass Österreich im internationalen Humor-Ranking nicht im Spitzenfeld aufscheint, ist angesichts dieser Art von Witzen wenig überraschend.
„Der Humor nimmt die Welt hin, wie sie ist, sucht sie nicht zu verbessern und zu belehren, sondern mit Weisheit zu ertragen.“ Selten zuvor war aufgrund der aktuellen Situationen mit Kriegen rund um den Globus und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Ausspruch des Schriftstellers Charles Dickens so treffend wie heute.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.