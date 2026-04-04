Ein Witz! Wir sind in Lustig-Studie nur Mittelmaß

„Der Humor nimmt die Welt hin, wie sie ist, sucht sie nicht zu verbessern und zu belehren, sondern mit Weisheit zu ertragen.“ Selten zuvor war aufgrund der aktuellen Situationen mit Kriegen rund um den Globus und wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Ausspruch des Schriftstellers Charles Dickens so treffend wie heute.