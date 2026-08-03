Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sensations-Entdeckung

Taucher finden Goldschatz in Wrack vor Kroatien

Wissen
03.08.2026 18:10
Ein Fund, wie ihn sich schon viele Kinder im Urlaub immer erträumen, ist kroatischen Tauchern ...
Ein Fund, wie ihn sich schon viele Kinder im Urlaub immer erträumen, ist kroatischen Tauchern nun vor der Insel Mljet gelungen.(Bild: Hrvatski restauratorski zavod)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor der kroatischen Insel Mljet haben Unterwasserarchäologen mehr als 40 Goldobjekte aus einem byzantinischen Schiffswrack geborgen. Darunter befinden sich vier aufwendig verzierte goldene Gürtelgarnituren, ein mit Edelsteinen geschmücktes Schmuckstück und ein goldener Siegelring mit dem Bildnis eines Kaisers. Die Funde werfen ein neues Licht auf ein Schiff, das vor rund 1300 Jahren in der Adria unterging.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Wrack liegt bei Polače auf Mljet in rund 32 bis 40 Metern Tiefe. Das kroatische Restaurierungsinstitut (HRZ) untersucht die Gewässer rund um die Insel seit Jahren. Das Projekt „Tatinica – byzantinisches Schiffswrack“ läuft an dieser Fundstelle seit 2015. Bis Juli 2026 fanden neun archäologische Forschungskampagnen statt.

Gold, Edelsteine und ein Kaiserring
Die mehr als 40 Goldobjekte wiegen nach Reinigung und Restaurierung insgesamt rund 600 Gramm. Laut den Forschern ist dies die größte Goldmenge, die bislang auf einem Schiffswrack im gesamten Mittelmeer gefunden wurde.

Besonders außergewöhnlich sind vier vollständige goldene Gürtelgarnituren. Ihre Schließen und Gürtelenden sind mit Smaragden, Rubinen und Perlen verziert. Solche Luxusgegenstände gehörten zur Kleidung hochrangiger byzantinischer Würdenträger und wurden laut den Forschern bisher an keinem anderen Unterwasserfundort im Mittelmeer entdeckt.

40 Goldobjekte wurden aus dem 1300 Jahre altem Wrack geborgen.
40 Goldobjekte wurden aus dem 1300 Jahre altem Wrack geborgen.(Bild: Hrvatski restauratorski zavod)
Ein besonders wertvoller Fund ist ein Goldring mit dem Bildnis eines Kaisers aus der ...
Ein besonders wertvoller Fund ist ein Goldring mit dem Bildnis eines Kaisers aus der Herakleios-Dynastie. Ein solcher Ring konnte nur einer Person aus dem höchsten Staats- oder Militärapparat gehört haben, die befugt war, die Dokumente des Kaisers zu beglaubigen.(Bild: Hrvatski restauratorski zavod)

Auch ein goldener Siegelring wurde gefunden. Er zeigt einen Kaiser aus der Herakleios-Dynastie. Einen solchen Ring durfte nur eine Person aus der höchsten staatlichen oder militärischen Führung tragen, die zur Besiegelung kaiserlicher Dokumente berechtigt war.

„Ich bin schon lange in diesem Beruf tätig, und zum ersten Mal hatten wir das Glück, Funde zu bearbeiten, die im gesamten Mittelmeer einzigartig sind“, sagte Projektleiter Igor Miholjek. Nie zuvor sei etwas Vergleichbares in den Gewässern des Mittelmeers gefunden worden.

Was geschah mit dem Schiff?
Goldmünzen von vier Kaisern der Herakleios-Dynastie helfen bei der Datierung: Das Schiff sank demnach Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts.

An Bord befanden sich allerdings nicht nur Luxusgegenstände. Gefunden wurden unter anderem byzantinische Amphoren, Keramik, Handelswaagen und Gewichte, Bleibarren sowie Bronzegefäße. Auch Spielsteine und Würfel aus Elfenbein kamen zum Vorschein.

Neben Luxusgütern transportierte das Schiff eine reiche Handelsladung, bestehend aus Amphoren, ...
Neben Luxusgütern transportierte das Schiff eine reiche Handelsladung, bestehend aus Amphoren, Händlerwaagen, Elfenbeinmarken und Keramikgefäßen (Schalen, Krügen und Tellern).(Bild: Hrvatski restauratorski zavod)

Die Kombination aus wertvollen persönlichen Gegenständen und Handelsware deutet laut den Forschern darauf hin, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Handelsschiff handelte. Möglicherweise war ein hochrangiger byzantinischer Staats- oder Militärbeamter beziehungsweise Diplomat an Bord. Einige der kostbaren Gegenstände könnten diplomatischen Zwecken gedient haben.

Das rund 18 Meter lange Schiff konnte etwa 60 Tonnen transportieren. Teile von Kiel, Spanten und Planken sind erhalten. Sie bestehen aus Eichen- und Pinienholz und sollen weitere Erkenntnisse über den Schiffbau jener Zeit liefern.

„Dann passiert es vor dem eigenen Haus“
Wie spektakulär die Entdeckung für die Beteiligten war, schilderte Mario Orlandini vom Tauchzentrum RC Aquatica Mljet, das die Archäologen seit Jahren unterstützt.

Lesen Sie auch:
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
27.06.2025
Vor Italiens Küste
Polizei macht überraschenden Fund am Meeresboden
03.02.2026

„Als das erste Goldstück auftauchte, haben wir uns gezwickt, um zu sehen, ob es wirklich wahr ist. Wir alle haben als Kinder diese karibischen Schatzfilme gesehen und davon geträumt. Und dann passiert so etwas vor dem eigenen Haus. Unglaublich“, sagte Orlandini.

Bei den systematischen Untersuchungen rund um Mljet wurden in knapp zwei Jahrzehnten bereits mehr als 20 archäologisch bedeutende Schiffswracks entdeckt. An dem aktuellen Projekt sind neben kroatischen auch internationale Experten beteiligt, unter anderem ein Team der Stanford-Universität.

Die Ergebnisse wurden am 23. Juli 2026 erstmals öffentlich in Polače vorgestellt und bereits in der April-Ausgabe von „National Geographic“ präsentiert. Geplant sind außerdem eine große Ausstellung mit Katalog und Publikation sowie ein Dokumentarfilm. Dessen Premiere wird für Ende 2026 erwartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
03.08.2026 18:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
169.176 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
144.131 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
118.433 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2018 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1017 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
984 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Mehr Wissen
Sensations-Entdeckung
Taucher finden Goldschatz in Wrack vor Kroatien
Glücksfall in Wien
Äußerst selten: Leuzistische Hirschkuh gesichtet
Krone Plus Logo
Abwärtstrend
IQ-Entwicklung: Werden wir jetzt wieder dümmer?
Tierärzte warnen:
Hunde mit verkürzter Schnauze kollabieren häufig
Gibt mehrere Arten
Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf