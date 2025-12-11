Glaubensgemeinschaft der Muslime schaltet VfGH ein

SPÖ sprach lieber gar nicht darüber

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sagte wiederum, dass das Gesetz wegen der Begleitmaßnahmen wie Burschenarbeit halten werde. Die SPÖ sprach im Nationalrat zunächst überhaupt nur über die anderen Maßnahmen wie die Suspendierungsbegleitung von bis zu 20 Wochenstunden, wenn Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ausgeschlossen oder suspendiert werden. Das Kopftuchverbot alleine werde aufgetretene Probleme nicht beheben, meinte dann Zweitredner Christian Oxonitsch. Die Partei stimmte aber dafür.