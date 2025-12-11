Ischgl: Erste Spur nach mysteriösem Zwischenfall

Schwankend aus Lokal gekommen

Die Ermittler haben in dem Fall auch auf die Auswertungen von Überwachungskameras gehofft. Die lassen jetzt zumindest vermuten, dass der junge Mann an dem Abend nicht nüchtern gewesen sein dürfte. Denn ein Video zeigt ihn, wie er allein und schwankend von einem Lokal in Richtung Unfallstelle am Oberen Kirchenweg ging.