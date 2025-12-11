Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer (20) stabil

Ischgl: Erste Spur nach mysteriösem Zwischenfall

Tirol
11.12.2025 14:09
Der Notarzthubschrauber „RK-2“ aus Reutte flog den Deutschen in der Nacht in die Innsbrucker ...
Der Notarzthubschrauber „RK-2“ aus Reutte flog den Deutschen in der Nacht in die Innsbrucker Klinik.(Bild: ARA Flugrettung)

Immer noch auf der Intensivstation befindet sich jener Deutsche (20), der am Sonntagabend – wie berichtet – bewusstlos auf einer Gemeindestraße im Tiroler Wintersportmekka Ischgl gefunden wurde. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar, zumindest ein Verkehrsunfall kann ausgeschlossen werden.

0 Kommentare

Ein Autofahrer war am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf eine Gestalt aufmerksam geworden, die mitten auf dem Oberen Kirchenweg in Ischgl lag. Der junge Mann wies eine schwere Kopfverletzung auf, der Notarzthubschrauber RK-2 aus Reutte flog ihn in die Innsbrucker Klinik.

Opfer auf Intensivstation
Vier Tage nach dem mysteriösen Vorfall befindet sich der Deutsche immer noch auf der Intensivstation – in stabilem Zustand, wie es seitens der Klinik gegenüber der „Krone“ heißt.

Zitat Icon

Ein Sachverständiger hat die Verletzungen des 20-Jährigen angeschaut, nach derzeitigem Stand gibt es keine Indizien für einen Verkehrsunfall.

Stefan Eder, Pressesprecher Polizei

Bild: Christof Birbaumer

Die Polizei hatte zunächst einen Verkehrsunfall in Betracht gezogen, diese These dürfte freilich nicht halten. „Ein Sachverständiger hat die Verletzungen des 20-Jährigen angeschaut, nach derzeitigem Stand gibt es keine Indizien für einen Verkehrsunfall“, sagt Polizeipressesprecher Stefan Eder.

Lesen Sie auch:
Der Verletzte musste nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck ...
Auf Straße gefunden
Mysterium um bewusstlosen Verletzten in Ischgl
08.12.2025

Schwankend aus Lokal gekommen
Die Ermittler haben in dem Fall auch auf die Auswertungen von Überwachungskameras gehofft. Die lassen jetzt zumindest vermuten, dass der junge Mann an dem Abend nicht nüchtern gewesen sein dürfte. Denn ein Video zeigt ihn, wie er allein und schwankend von einem Lokal in Richtung Unfallstelle am Oberen Kirchenweg ging.

Opfer noch nicht befragt
Der Deutsche selbst konnte bisher noch nicht zu dem Zwischenfall befragt werden, die Ermittlungen laufen weiter.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.228 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.235 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.852 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf