Immer mehr Österreicher Opfer von Finanzbetrügern

Angebote früh ignorieren

Das beste Mittel sei die Prävention, sind sich die Institutionen einig. Eine kurze Google-Recherche zu einem Finanzangebot sei oft bereits ausreichend. „Schauen Sie, ob dieses Unternehmen zugelassen ist – ist das eine Bank? Ist das eine Wertpapierfirma?“, so die Empfehlung von Springer. „Geben Sie bitte keine Daten heraus. Tragen Sie sich nicht bei Investments ein, die eine wahnsinnig hohe Rendite versprechen“. BK, FMA und EVZ haben im Herbst eine gemeinsame Broschüre mit dem Titel „Anlagebetrug erkennen“ veröffentlicht.