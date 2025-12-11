Yasminas super effektive Übungen für das Gehirn!

In dieser Folge geht es um Neuroathletik – denn Fitness ist Kopfsache! Wohlfühlcoach Yasmina zeigt Übungen, die Nervenfunktionen so optimieren, dass auch die körperliche Leistungsfähigkeit zunimmt, und zwar solche, die wir auch optimal in unseren Alltag integrieren können. Wir verquicken jetzt also unseren Körper und unseren Geist!