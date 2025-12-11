Sehr elegantes Tennis und Apres-Ski in einem

„Fühle mich total unwohl“: Haaser lässt Rennen aus
„Sieht schlecht aus“
Ein Tennis-Gipfel im Ski-Mekka! Von Freitag bis Sonntag spielen Dominic Thiem, Feliciano Lopez, Mischa Zverev (Gruppe Thiem) und Jo-Wilfried Tsonga, Tommy Haas und Stefan Koubek (Gruppe Tsonga) bei der Ischgl Trophy um den Sieg. Zusammen haben sie 75 Titel und 95 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen.
Thiem sagt vor dem Spektakel im eigens errichteten Ischgl Dome: „Das ist ein hochkarätiges Feld mit sehr eleganten Spielern. Das wird mega zum Anschauen. Und ich weiß, dass alle sehr ehrgeizig sind und sich gut vorbereitet haben.“
