S-Bahn-Chaos: „Kann in Praxis nicht funktionieren“

Viele Züge fahren verspätet oder fallen gleich komplett aus, die Bahnsteige sind überfüllt, die Nerven der Passagiere zum Bersten gespannt: In Wien herrscht ein veritables S-Bahn-Chaos. Das Problem ist weder Unfällen, der Weihnachtszeit noch Pech geschuldet, sondern ist ein strukturelles. „Wir sprechen hier von einer völlig falschen Planungslogik. Dieses System kann in der Praxis nicht funktionieren – und das hat drastische Auswirkungen“, spricht Harald Frey, Verkehrsplaner an der TU Wien, im Interview mit Krone+ Klartext.