S-Bahn-Chaos: „Kann in Praxis nicht funktionieren“

In Wien herrscht aktuell das totale S-Bahn-Chaos. 2026 und 2027 wird’s aber noch schlimmer: Die Stammstrecke, die „Öffi-Hauptschlagader“, wird für 14 Monate gesperrt. Durchdachte Ausweichpläne? Fehlanzeige! Ein Verkehrsexperte der TU Wien rechnet knallhart mit der Stadt Wien ab.
Viele Züge fahren verspätet oder fallen gleich komplett aus, die Bahnsteige sind überfüllt, die Nerven der Passagiere zum Bersten gespannt: In Wien herrscht ein veritables S-Bahn-Chaos. Das Problem ist weder Unfällen, der Weihnachtszeit noch Pech geschuldet, sondern ist ein strukturelles. „Wir sprechen hier von einer völlig falschen Planungslogik. Dieses System kann in der Praxis nicht funktionieren – und das hat drastische Auswirkungen“, spricht Harald Frey, Verkehrsplaner an der TU Wien, im Interview mit Krone+ Klartext.
