Neues Feuerwehrkommando hat intern noch Widerstand

Die von schlechten Nachrichten gebeutelte Feuerwehr Marchtrenk hat ein neues Kommando und damit soll intern wieder Ruhe einkehren. Doch offenbar hat Neo-Chef Jan Ackermann noch viel Arbeit vor sich. Denn das teils sehr knappe Wahlergebnis und ein Vorfall vorm Urnengang zeigen, dass von geschlossener Einigkeit noch keine Rede sein kann.
„Das neue Kommando hat mein Vertrauen, dass es jetzt wieder vorwärtsgeht und wir die negativen Schlagzeilen überwinden“, sagt Vizebürgermeisterin und Feuerwehr-Referentin Heidi Strauss (SP) nach der Wahl zur „Krone“. Der Urnengang am Mittwochabend war ohne Gegenkandidaten in einer Abstimmung über die Bühne gegangen. Aber das Abstimmungsverhalten spricht dafür, dass die Wehr trotz nach außen getragener Einigkeit intern noch gespalten ist.
