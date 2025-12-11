Neues Feuerwehrkommando hat intern noch Widerstand

„Das neue Kommando hat mein Vertrauen, dass es jetzt wieder vorwärtsgeht und wir die negativen Schlagzeilen überwinden“, sagt Vizebürgermeisterin und Feuerwehr-Referentin Heidi Strauss (SP) nach der Wahl zur „Krone“. Der Urnengang am Mittwochabend war ohne Gegenkandidaten in einer Abstimmung über die Bühne gegangen. Aber das Abstimmungsverhalten spricht dafür, dass die Wehr trotz nach außen getragener Einigkeit intern noch gespalten ist.