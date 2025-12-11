Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pyrotechnik verboten

13-Jährige von Krampus mit Bengalo-Fackel verletzt

Salzburg
11.12.2025 15:06
Im Treiben am Krampuslauf verletzte sich die Pinzgauerin so schwer, dass sie ins Spital musste. ...
Im Treiben am Krampuslauf verletzte sich die Pinzgauerin so schwer, dass sie ins Spital musste. (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)

Beim Perchtenlauf im Salzburger Neukirchen zerrte ein Krampus ein 13-jähriges Mädchen über ein Absperrgitter und verletzte die Pinzgauerin dabei mit einer Pyro-Fackel. Die Bengalo war ausdrücklich verboten.

0 Kommentare

Der 19-Jährige schleifte bei dem gut besuchten Krampuslauf gegen 19 Uhr die Bengalo-Fackel hinter sich her, als er sie am Oberarm über das Gitter zog. Das Mädchen erlitt dadurch Verbrennungen und musste anschließend im Spital in Mittersill behandelt werden.

Lesen Sie auch:
In Maxglan waren Krampusse von knapp 50 Passen aus dem In- und Ausland unterwegs. Es war für ...
Für heuer ist Schluss
Krampusse zogen ein letztes Mal durch die Straßen
08.12.2025
Von Kollegen gelöscht
Percht setzte sich beim Feuerspucken in Brand
08.12.2025
Wirbel bei Krampuslauf
Kind mit Böller verletzt, dann bei Polizei gewütet
07.12.2025

19-Jähriger erhält Anzeige
Durch ein privates Video kam die Polizei dem Krampus nun auf die Spur. Pyrotechnische Gegenstände waren ausdrücklich verboten worden. Der 19-Jährige und die Obmänner der Krampuspassen wurden angezeigt. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.228 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.235 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.852 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf