13-Jährige von Krampus mit Bengalo-Fackel verletzt
Pyrotechnik verboten
Beim Perchtenlauf im Salzburger Neukirchen zerrte ein Krampus ein 13-jähriges Mädchen über ein Absperrgitter und verletzte die Pinzgauerin dabei mit einer Pyro-Fackel. Die Bengalo war ausdrücklich verboten.
Der 19-Jährige schleifte bei dem gut besuchten Krampuslauf gegen 19 Uhr die Bengalo-Fackel hinter sich her, als er sie am Oberarm über das Gitter zog. Das Mädchen erlitt dadurch Verbrennungen und musste anschließend im Spital in Mittersill behandelt werden.
19-Jähriger erhält Anzeige
Durch ein privates Video kam die Polizei dem Krampus nun auf die Spur. Pyrotechnische Gegenstände waren ausdrücklich verboten worden. Der 19-Jährige und die Obmänner der Krampuspassen wurden angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.