„Ziehsohn“ wollte 80-Jährige bei Erbstreit töten

Das Opfer erlitt dabei schwerste Schnitt- und Stichverletzungen am Hals und im Oberkörperbereich. Nach einer Not-Operation im Krankenhaus befindet sich die 80-Jährige mittlerweile in einem stabilen Zustand. In den ersten Einvernahmen schwieg sich der verhaftete Gewalttäter aus. Er wollte bisher keinerlei Angaben, auch nicht zu seinem Motiv, machen.