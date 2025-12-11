Vorteilswelt
Auf Wachstumskurs

Österreichurlaub erstmals über Vor-Corona-Niveau

Reisen & Urlaub
11.12.2025 14:32

Der österreichische Tourismus hat 2024 erstmals mehr Gäste verzeichnet als im letzten Jahr vor der Pandemie. Vor allem Besucher aus China und Japan sorgten für kräftige Zuwächse.

Laut einer aktuellen Analyse des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) erwies sich Wien dabei als treibende Kraft. Für 2025 zeigt man sich deutlich zurückhaltender. 

Reisende sparsamer
Erwartet wird ein schwächeres Wachstum, da steigende Preise im Inland auf die Urlaubsbudgets drücken und Reisende generell sparsamer agieren. Hinzu kommt ein Rückgang bei Gästen aus Deutschland und den Niederlanden.

Viele deutsche Urlauber haben aufgrund der schwächeren Wirtschaftslage im Heimatland ihren ...
Viele deutsche Urlauber haben aufgrund der schwächeren Wirtschaftslage im Heimatland ihren Winterurlaub in Österreich storniert. Die Buchungslage ist trotzdem gut.(Bild: Copyrights © WDnet Digital Creation Studio - All Rights Reserved.)
  • In der Sommersaison 2024 lagen die Übernachtungen in Österreich um 3,3 Prozent über dem Niveau von 2019. Sehr starke Impulse kamen den Angaben zufolge aus dem internationalen Reiseverkehr: Die Nachfrage aus China stieg um satte 85,6 Prozent, jene aus Japan um 32,3 Prozent.
  • In der Wintersaison 2024/25 lagen die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bei den Nächtigungsbuchungen jedoch leicht unter dem Vorkrisenniveau: Die Saison schnitt um 0,7 Prozent schlechter ab als 2018/19. Gleichzeitig gaben Touristen um 14,5 Prozent weniger Geld aus als vor der Pandemie.
  • Für das Gesamtjahr 2025 rechnet das WIFO mit einer Verlangsamung des Wachstums. Schon jetzt kommen weniger Gäste aus den traditionell starken westeuropäischen Herkunftsmärkten wie Deutschland und den Niederlanden. Allerdings erhöhte sich die Zahl der Gäste aus Polen, der Slowakei und Tschechien.
