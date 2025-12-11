Österreichurlaub erstmals über Vor-Corona-Niveau

Yasminas super effektive Übungen für das Gehirn!
Der österreichische Tourismus hat 2024 erstmals mehr Gäste verzeichnet als im letzten Jahr vor der Pandemie. Vor allem Besucher aus China und Japan sorgten für kräftige Zuwächse.
Laut einer aktuellen Analyse des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) erwies sich Wien dabei als treibende Kraft. Für 2025 zeigt man sich deutlich zurückhaltender.
Reisende sparsamer
Erwartet wird ein schwächeres Wachstum, da steigende Preise im Inland auf die Urlaubsbudgets drücken und Reisende generell sparsamer agieren. Hinzu kommt ein Rückgang bei Gästen aus Deutschland und den Niederlanden.
