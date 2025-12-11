Tag der Wahrheit für Eishalle in Frohnleiten

Es ist der Aufreger seit Tagen in der Eishockey-Community. Wird Frohnleiten als Standort für den Eissport endgültig zugesperrt? Die Entscheidung wird heute Donnerstag im Gemeinderat fallen. Die Dachverbandspräsidenten sprechen sich klar für den Erhalt aus, eine Petition ist längst der Renner.
Zukunftsentscheidung heute in Frohnleiten. Der Gemeinderat entscheidet über die weitere Nutzung der Eishalle. Und: Es droht der Super-GAU! Weil die Halle laut Angaben der Gemeinde zu teuer ist (Erhaltung, Investitionen), soll sie künftig als Ballsporthalle für Padel-Tennis und Co. fungieren. Ein unterschriftsreifer Nachmietervertrag soll vorliegen. Die Eishockey-Community schreit SOS. Der Eishockeyverband stellte eine Petition für den Erhalt der Eisfläche online. Binnen weniger Stunden hatte diese bereits über 5000 (!) Unterschriften und viele namhafte Unterstützer – wie die Dachverbandspräsidenten Christian Purrer (ASVÖ), Gerhard Widmann (ASKÖ) und Stefan Herker (Sportunion).
