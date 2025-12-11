Tag der Wahrheit für Eishalle in Frohnleiten

Zukunftsentscheidung heute in Frohnleiten. Der Gemeinderat entscheidet über die weitere Nutzung der Eishalle. Und: Es droht der Super-GAU! Weil die Halle laut Angaben der Gemeinde zu teuer ist (Erhaltung, Investitionen), soll sie künftig als Ballsporthalle für Padel-Tennis und Co. fungieren. Ein unterschriftsreifer Nachmietervertrag soll vorliegen. Die Eishockey-Community schreit SOS. Der Eishockeyverband stellte eine Petition für den Erhalt der Eisfläche online. Binnen weniger Stunden hatte diese bereits über 5000 (!) Unterschriften und viele namhafte Unterstützer – wie die Dachverbandspräsidenten Christian Purrer (ASVÖ), Gerhard Widmann (ASKÖ) und Stefan Herker (Sportunion).