Letztes Geheimnis um Abu-Dhabi-Lipizzaner gelüftet

Doch was ist mit dem Rest? Meldungen, die Spanische Hofreitschule habe 3000 Euro für ein Pferd bezahlt, das ihr ohnedies gehört hätte, stimmen so nicht. Die besagten 3000 Euro wurden als Gegengeschäft in Werbekosten für die Tournee, die damals nach Abu Dhabi führte, abgerechnet. Aus dem Umfeld der Hofreitschule hieß es dazu: „Von uns werden sicher keine Pferde verschenkt.“ Auch nicht teilweise.