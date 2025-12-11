Für die Liebe! Brasilo-Star zog ins kalte Kärnten

Wenn man an Brasilien denkt, kommen einem Samba, Karneval oder auch das schöne, heiße Wetter in den Sinn. Aber Volleyballer Luan Weber von Aich/Dob tickt etwas anders als seine Landsleute – ihm gefällt es im kalten, verschneiten Österreich besser. „Ich und meine Frau Camila lieben es hier. Früher hatte ich natürlich kaum Kontakt zu Schnee, aber mittlerweile mag ich es, wenn es kalt ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, für immer in Österreich zu bleiben.“ So besuchte er kürzlich mit seiner Gattin den Weihnachtsmarkt auf der Petzen in Kärnten auf 1700 Metern Höhe. Die heimischen winterlichen Verhältnisse hat Weber schon in seiner Zeit bei Hypo Tirol von 2022 bis 2024 kennengelernt.