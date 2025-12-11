Vorteilswelt
Petzen statt Zuckerhut

Für die Liebe! Brasilo-Star zog ins kalte Kärnten

Kärnten
11.12.2025 10:59
Luan Weber sucht mit seiner Camila beim Weihnachtsmarkt auf der Petzen das Christkind.
Luan Weber sucht mit seiner Camila beim Weihnachtsmarkt auf der Petzen das Christkind.(Bild: Weber)

Geboren in Brasilien, in seiner Heimatstadt Chapeco hat es das gesamte Jahr nie weniger als 20 Grad. Trotzdem liebt Volleyball-Ass Luan Weber den Schnee: „Ich liebe Österreich auch wegen der Kälte und würde gerne für immer hier bleiben.“ Nur gut, dass es am Donnerstag mit Aich/Dob ins eisige Finnland zum CEV-Cup nach Akaa geht. Weber hat 2020/21 mit Mailand einen Europacup gewonnen.

0 Kommentare

Wenn man an Brasilien denkt, kommen einem Samba, Karneval oder auch das schöne, heiße Wetter in den Sinn. Aber Volleyballer Luan Weber von Aich/Dob tickt etwas anders als seine Landsleute – ihm gefällt es im kalten, verschneiten Österreich besser. „Ich und meine Frau Camila lieben es hier. Früher hatte ich natürlich kaum Kontakt zu Schnee, aber mittlerweile mag ich es, wenn es kalt ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, für immer in Österreich zu bleiben.“ So besuchte er kürzlich mit seiner Gattin den Weihnachtsmarkt auf der Petzen in Kärnten auf 1700 Metern Höhe. Die heimischen winterlichen Verhältnisse hat Weber schon in seiner Zeit bei Hypo Tirol von 2022 bis 2024 kennengelernt. 

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
