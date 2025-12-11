Für die Liebe! Brasilo-Star zog ins kalte Kärnten

Geboren in Brasilien, in seiner Heimatstadt Chapeco hat es das gesamte Jahr nie weniger als 20 Grad. Trotzdem liebt Volleyball-Ass Luan Weber den Schnee: „Ich liebe Österreich auch wegen der Kälte und würde gerne für immer hier bleiben.“ Nur gut, dass es am Donnerstag mit Aich/Dob ins eisige Finnland zum CEV-Cup nach Akaa geht. Weber hat 2020/21 mit Mailand einen Europacup gewonnen.
Wenn man an Brasilien denkt, kommen einem Samba, Karneval oder auch das schöne, heiße Wetter in den Sinn. Aber Volleyballer Luan Weber von Aich/Dob tickt etwas anders als seine Landsleute – ihm gefällt es im kalten, verschneiten Österreich besser. „Ich und meine Frau Camila lieben es hier. Früher hatte ich natürlich kaum Kontakt zu Schnee, aber mittlerweile mag ich es, wenn es kalt ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, für immer in Österreich zu bleiben.“ So besuchte er kürzlich mit seiner Gattin den Weihnachtsmarkt auf der Petzen in Kärnten auf 1700 Metern Höhe. Die heimischen winterlichen Verhältnisse hat Weber schon in seiner Zeit bei Hypo Tirol von 2022 bis 2024 kennengelernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.