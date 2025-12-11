Wiener Antiquar verkaufte Nazi-Bücher: Freispruch!

Bücher gibt's in jeder Bibliothek

Seine Verteidiger Lukas Kollmann und Michael Pilz können der Anklage nichts abgewinnen: „Er ist ein engagierter Buchhändler, der alles andere ist als ein Nazi.“ Er hätte die Bücher weder in seiner Buchhandlung aufgelegt, noch gäbe es einen NS-Schwerpunkt in dem Antiquariat. Außerdem: „Es gibt in Österreich keine Liste von verbotenen Büchern.“ Die 30 inkriminierten Werke seien außerdem in beinahe jeder öffentlichen Bibliothek erhältlich – auch in der Parlamentsbibliothek, jener des jüdischen Museums und in der des Obersten Gerichtshofes.