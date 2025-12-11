Weihnachtsfeier-Storno: „Leute sind unverschämter“

Neues Feuerwehrkommando hat intern noch Widerstand
So wählte Marchtrenk
Ausgebuchte Gasthäuser, leere Tische: Darf ein Wirt bei nicht eingehaltenen Reservierungen Stornogebühren verlangen? Viele sehen (noch) davon ab, wollen ihre Gäste nicht „verschrecken“. Aber Oberösterreichs Wirtesprecher Gerold Royda ist da anderer Ansicht.
„Wir sind schon froh, wenn sie überhaupt anrufen. Die Leute werden immer unverschämter. Aber wir bleiben dennoch freundlich. Immerhin kann es sein, dass ich sonst einen Gast für immer verliere.“ Peter Haudum spricht Klartext, wenn Reservierungen nicht eingehalten werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.