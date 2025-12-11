Ohne Seilbahntechniker fährt niemand Ski!

Seilbahntechniker heißen jene Spezialisten, die in Österreichs Skigebieten dafür sorgen, dass überhaupt etwas läuft. Die „Bergkrone“ konnte den Seilbahnern auf dem Nassfeld über die Schulter blicken, wo mit Saisonbeginn eine der modernsten Seilbahnen Österreichs in Betrieb genommen wurde. Die 16 Millionen Euro teure Gartnerkofelbahn ist das neue Herzstück des größten Skigebiets Kärntens.