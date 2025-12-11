Ohne Seilbahntechniker fährt niemand Ski!

Ukraine übergab USA Antwort auf Friedensplan
Retoure an Washington
Wenn die ersten Wintersportler in Österreichs Skigebieten ins Abenteuer auf den präparierten Pisten starten, denken die wenigsten daran, dass ihr perfekter Skitag für andere schon Stunden davor begonnen hat.
Seilbahntechniker heißen jene Spezialisten, die in Österreichs Skigebieten dafür sorgen, dass überhaupt etwas läuft. Die „Bergkrone“ konnte den Seilbahnern auf dem Nassfeld über die Schulter blicken, wo mit Saisonbeginn eine der modernsten Seilbahnen Österreichs in Betrieb genommen wurde. Die 16 Millionen Euro teure Gartnerkofelbahn ist das neue Herzstück des größten Skigebiets Kärntens.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.