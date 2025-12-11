Vorteilswelt
Die Ersten am Berg

Ohne Seilbahntechniker fährt niemand Ski!

Bergkrone
11.12.2025 08:50
Seilbahntechniker, wie hier am Bild Lukas Naschenweg, sorgen in Österreichs Skigebieten für ...
Seilbahntechniker, wie hier am Bild Lukas Naschenweg, sorgen in Österreichs Skigebieten für einen reibungslosen Winterbetrieb und Skifreuden.(Bild: Hannes Wallner)

Wenn die ersten Wintersportler in Österreichs Skigebieten ins Abenteuer auf den präparierten Pisten starten, denken die wenigsten daran, dass ihr perfekter Skitag für andere schon Stunden davor begonnen hat. 

Seilbahntechniker heißen jene Spezialisten, die in Österreichs Skigebieten dafür sorgen, dass überhaupt etwas läuft. Die „Bergkrone“ konnte den Seilbahnern auf dem Nassfeld über die Schulter blicken, wo mit Saisonbeginn eine der modernsten Seilbahnen Österreichs in Betrieb genommen wurde. Die 16 Millionen Euro teure Gartnerkofelbahn ist das neue Herzstück des größten Skigebiets Kärntens.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Folgen Sie uns auf