Wieso MotoGP-Legende Jorge Lorenzo für KTM kämpft

Hoher Besuch gab sich am Mittwochabend in der Motorsport-Basis von KTM in Munderfing die Ehre. Bei der internen Saisonabschlussfeier stieß die Rennsport-Abteilung auf 28 WM-Titel, die in der aktuellen Saison erobert wurden, an. Mit dabei waren auch drei Motorrad-Stars, die gemeinsam 88 MotoGP-Siege auf dem Konto haben.