Wieso MotoGP-Legende Jorge Lorenzo für KTM kämpft

Jorge Lorenzo soll Maverick Vinales Flügel verleihen. Gleich drei prominente Gäste aus Spanien zeigten sich am Mittwoch bei einer internen Feier der erfolgreichen Motorsport-Abteilung von KTM in Munderfing.
Hoher Besuch gab sich am Mittwochabend in der Motorsport-Basis von KTM in Munderfing die Ehre. Bei der internen Saisonabschlussfeier stieß die Rennsport-Abteilung auf 28 WM-Titel, die in der aktuellen Saison erobert wurden, an. Mit dabei waren auch drei Motorrad-Stars, die gemeinsam 88 MotoGP-Siege auf dem Konto haben.
Prominente Spanier zu Besuch
Neben Testfahrer Dani Pedrosa und Tech3-Stammpilot Maverick Vinales war auch der dreifache Weltmeister Jorge Lorenzo in Munderfing mit von der Partie. Der 38-jährige Spanier hat zwar bereits 2019 seine aktive Karriere beendet, Vinales verpflichtete ihn aber kürzlich als persönlichen „Performance Coach“.
„Damit betreut er in erster Linie Maverick. Aber ein Champion seines Kalibers wird sicher Dinge sehen, die uns helfen. Jorge war ja schon dort, wo wir hinwollen“, sagte KTM-Sportchef Pit Beirer über den „Neuzugang“.
Lorenzo als Motivator
Zu Motivationszwecken greift Lorenzo auch zu ungewöhnlichen Methoden: Er stellt Trainingsvideos von Vinales ins Internet, die mit dem Soundtrack der legendären „Rocky“-Filme mit Sylvester Stallone unterlegt sind, vergleicht sich und Vinales mit den Filmfiguren „Apollo Creed“ und „Rocky Balboa“.
Gute Nachrichten gab es für KTM schon vergangene Woche: In Jerez führte Testfahrer Pol Espargaro zum ersten Mal das 850ccm-Motorrad aus, das ab 2027 in der MotoGP zum Einsatz kommen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.