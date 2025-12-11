Reihenhaussiedlung kommt unter den Hammer

„Zweiten Winter steht Bau still“

„Jetzt steht dort schon den zweiten Winter der Bau still“, sagt Bürgermeister Günter Kaiser, der bereits mehrmals beim Bauträger in Ansfelden nachgefragt hat, „wie es ausschaut. Doch ich bekam immer nur ausweichende Aussagen, mit denen ich nichts anfangen konnte.“ Nun setzte die Raiffeisenbank Gramastetten, die im Grundbuch steht und das Pfandrecht hat, die Zwangsversteigerung durch.