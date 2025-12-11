Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familiennachzug aus EU

Brüssel droht Österreich und Polen mit Klage

Außenpolitik
11.12.2025 14:45
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Werte- und Orientierungskurses in Wien
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Werte- und Orientierungskurses in Wien(Bild: Martin A. Jöchl)

Die EU-Kommission hat Österreichs und Polens Regierung mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht. Dabei geht es um den Familiennachzug von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, die selbst außerhalb der Europäischen Union leben. Diese Menschen würden von bestimmten Rechten ausgeschlossen, kritisierte die Behörde in Brüssel.

0 Kommentare

Die Freizügigkeitsrichtlinie verpflichte die EU-Mitgliedstaaten, den Familienangehörigen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Einreise sowie den Aufenthalt zu erlauben und zu erleichtern. Nach EU-Recht hätten diese Familienangehörigen dann die gleichen Rechte wie nahe Familienangehörige wie Ehepartnerinnen, Ehepartner und Kinder, hieß es. Die Kommission teilte mit, Österreich und Polen bereits 2011, 2024 und im März 2025 verwarnt zu haben. Familienangehörige, die selbst nicht in der EU leben, sollen in beiden Ländern von bestimmten Rechten ausgeschlossen sein und nicht die richtigen Aufenthaltsdokumente erhalten.

Österreichs Regierung hat nun zwei Monate Zeit, zu antworten, und Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls könnte der Fall vor dem Gerichtshof in Luxemburg landen.

Lesen Sie auch:
Für Angehörige wird es nun deutlich schwerer, nach Österreich nachzureisen.
Mit Hilfe der FPÖ
Parlament winkt Stopp von Familiennachzug durch
01.07.2025

Familiennachzug vorübergehend gestoppt
Wie berichtet, hat Österreichs Regierung im Sommer den Familiennachzug von Asylwerberinnen und Asylwerbern überhaupt für ein halbes Jahr gestoppt. Ausnahmen gibt es etwa für Kinder und Jugendliche, die im Herkunftsland keine Bezugsperson mehr haben, und für Personen mit guten Deutschkenntnissen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.228 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.235 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.852 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Außenpolitik
Familiennachzug aus EU
Brüssel droht Österreich und Polen mit Klage
„Sind in Gefahr“
Europa für NATO „nächstes Ziel Russlands“
Ukraine-Krieg
Lawrow: „Müssen eigentliche Ursachen beseitigen“
Kurz vor Euro-Start
Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück
Premiere im Parlament
Nationalrat: Mandatar spricht mit Stimmavatar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf