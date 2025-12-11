Brüssel droht Österreich und Polen mit Klage

Die Freizügigkeitsrichtlinie verpflichte die EU-Mitgliedstaaten, den Familienangehörigen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Einreise sowie den Aufenthalt zu erlauben und zu erleichtern. Nach EU-Recht hätten diese Familienangehörigen dann die gleichen Rechte wie nahe Familienangehörige wie Ehepartnerinnen, Ehepartner und Kinder, hieß es. Die Kommission teilte mit, Österreich und Polen bereits 2011, 2024 und im März 2025 verwarnt zu haben. Familienangehörige, die selbst nicht in der EU leben, sollen in beiden Ländern von bestimmten Rechten ausgeschlossen sein und nicht die richtigen Aufenthaltsdokumente erhalten.