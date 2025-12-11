Österreicher setzen zunehmend auf Alkoholfreies

Jüngere trinken weniger

Mit 22 Prozent der Konsumenten greifen überdurchschnittlich viele Menschen regelmäßig zu Alkohol-Alternativen. Damit liegen die beiden Länder deutlich über dem globalen Durchschnitt von 16 Prozent sowie über dem Schnitt von 14 Prozent in Westeuropa. Getrieben sei der Trend besonders von den jüngeren Konsumenten.