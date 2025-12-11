„Gefährliche Mischung“: 20 % mehr Firmenpleiten

Weniger Schulden, mehr Gläubiger

Die Summe der Schulden hat sich 2025 bisher hingegen verringert – von 2,46 Milliarden Euro im Vorjahr auf 980 Millionen Euro heuer. Das liegt vor allem an der Insolvenz des Innviertler Motorradherstellers KTM, der im vergangenen Jahr Passiva von rund zwei Milliarden Euro verbuchte. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sank um etwas mehr als ein Drittel, jene der Gläubiger stieg um 31 Prozent – siehe Grafik unten.