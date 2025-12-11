Lindsey Vonn: „Das hat mir die Augen geöffnet“

„In der besten Form meines Lebens“

Eine Vorbereitung, in der sie sich mithilfe von Aksel Lund Svindal in Form gebracht hat. „Körperlich bin ich womöglich in der besten Form meines Lebens“, verkündete Vonn. Sie habe über den Sommer etwa sechs Kilogramm an Muskelmasse zugelegt, nachdem sie in der vorigen Saison noch etwas zu dünn und leicht unterwegs gewesen sei. „Das war harte Arbeit. Ich war noch nie so diszipliniert.“ Es dürfte sich aber ausgezahlt haben, auch was Befinden betrifft: „Ich fühle mich verdammt wohl für mein Alter – und das Schönste ist, dass ich keine Schmerzen habe.“