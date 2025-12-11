18-jährige Steirerin bei Verkehrsunfall getötet

Im Pkw eingeklemmt

Genau zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihren Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Es kam zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Pkw, wobei die 18-Jährige im Pkw eingeklemmt wurde und von den Feuerwehren Schamberg und Frauental aus dem Wrack befreit werden musste.