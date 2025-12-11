18-jährige Steirerin bei Verkehrsunfall getötet

Tragisch endete ein Unfall, den eine 47-Jährige am Donnerstag am Radlpass in der Steiermark verursachte. Wohl weil sie mit Sommerreifen unterwegs war, kam sie ins Schleudern und krachte gegen das Fahrzeug einer 18-Jährigen, die ihren schweren Verletzungen erlag.
Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr fuhr eine 47-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Pkw auf der Radlpass Straße (B76) in Fahrtrichtung Deutschlandsberg. Im Bereich des Johngrabens wollte sie, nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei, zwei vor ihr fahrende Pkws überholen. Doch beim Beschleunigungsvorgang kam sie ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.
Im Pkw eingeklemmt
Genau zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg ihren Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Es kam zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Pkw, wobei die 18-Jährige im Pkw eingeklemmt wurde und von den Feuerwehren Schamberg und Frauental aus dem Wrack befreit werden musste.
18-Jährige an Unfallstelle verstorben
Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die 18-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 47-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Weststeiermark eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Am Pkw der 47-Jährigen waren jedoch Sommerreifen montiert.
