„Will den Bullen zeigen, was ich draufhabe“

Mit gerade einmal 14 Jahren wechselte Junior Adamu 2015 von der GAK Jugend in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg. Der Stürmer kämpfte sich im Anschluss durch die Akademie bis hinauf zu den Profis und erzielte dort in 84 Spielen 23 Treffer. 2023 wechselte der heute 24-Jährige für sechs Millionen Euro von den Bullen zum SC Freiburg.