Also doch? Neue Wende in Guardiolas Ehe-Wirrwarr

Nach dem wiederholten Auf und Ab im vergangenen Jahr dürfte Cristina Serra, die Ehefrau von Pep Guardiola, nun eine endgültige Entscheidung getroffen haben. Spanischen Medienberichten zufolge hat die 54-Jährige das gemeinsame Familienhaus verlassen.
Anfang des Jahres hatten erstmals Trennungsgerüchte die Runde gemacht. Vor allem Guardiolas Vertragsverlängerung bei Manchester City wurde als Grund genannt. Im April dann die Wände: Nachdem Pep gemeinsam mit Serra in Barcelona gesichtet worden war, hieß es wieder, das Paar habe sich versöhnt.
Aus Villa ausgezogen
Wie die Journalistin Lorena Vazquez nun jedoch herausgefunden haben will, soll Serra die Villa in Barcelonas Luxusviertel Pedralbes verlassen und eine Wohnung im zentralen Stadtteil Eixample gekauft haben. In der Villa wohnte die Unternehmerin zuletzt mit der gemeinsamen jüngsten Tochter Valentina, Guardiola nutzte das Haus bei Besuchen in der katalanischen Metropole.
Nachdem Guardiola und Serra vergangenen April noch ihre Eheringe getragen hatten, war der City-Coach zuletzt ohne Ring zu sehen. Scheint, als würde das Ehepaar nun endgültig getrennte Wege gehen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.