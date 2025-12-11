Vorteilswelt
Entscheidung getroffen

Also doch? Neue Wende in Guardiolas Ehe-Wirrwarr

Fußball International
11.12.2025 14:13
Pep Guardiola und Cristina Serra 2015 beim Oktoberfest
Pep Guardiola und Cristina Serra 2015 beim Oktoberfest(Bild: AFP/AFP PHOTO / POOL / ALEXANDRA BEIER )

Nach dem wiederholten Auf und Ab im vergangenen Jahr dürfte Cristina Serra, die Ehefrau von Pep Guardiola, nun eine endgültige Entscheidung getroffen haben. Spanischen Medienberichten zufolge hat die 54-Jährige das gemeinsame Familienhaus verlassen. 

Anfang des Jahres hatten erstmals Trennungsgerüchte die Runde gemacht. Vor allem Guardiolas Vertragsverlängerung bei Manchester City wurde als Grund genannt. Im April dann die Wände: Nachdem Pep gemeinsam mit Serra in Barcelona gesichtet worden war, hieß es wieder, das Paar habe sich versöhnt.

Aus Villa ausgezogen
Wie die Journalistin Lorena Vazquez nun jedoch herausgefunden haben will, soll Serra die Villa in Barcelonas Luxusviertel Pedralbes verlassen und eine Wohnung im zentralen Stadtteil Eixample gekauft haben. In der Villa wohnte die Unternehmerin zuletzt mit der gemeinsamen jüngsten Tochter Valentina, Guardiola nutzte das Haus bei Besuchen in der katalanischen Metropole. 

Kein Ring an Guardiolas Fingern
Kein Ring an Guardiolas Fingern(Bild: EPA/Kiko Huesca)

Nachdem Guardiola und Serra vergangenen April noch ihre Eheringe getragen hatten, war der City-Coach zuletzt ohne Ring zu sehen. Scheint, als würde das Ehepaar nun endgültig getrennte Wege gehen ...

