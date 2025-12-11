Europa für NATO „nächstes Ziel Russlands“

Rutte erwartet, dass der russische Präsident Wladimir Putin es nicht bei dem Krieg gegen die Ukraine belassen will. Für die NATO gehe es nun darum, einen Krieg zu stoppen, bevor dieser beginne. „Dafür müssen wir uns über die Bedrohung völlig im Klaren sein“, sagte er auf einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz. Man sei bereits in Gefahr.